Душанбе, , 11:48 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года Таджикистан импортировал транспортные средства на сумму $72,4 млн, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 27 апреля сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на таможенную службу.

За отчетный период Таджикистан экспортировал транспортные средства на сумму $2 млн, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. На внутреннем рынке автомобилей продано на сумму 134,6 млн сомони ($11,8 млн).

Отметим, Таджикистан в основном импортирует недорогие поддержанные транспортные средства из стран ЕС, что связано с низкой покупательской способностью в республике. Популярными марками автомобилей являются «Опель», «Хундай», «Тойота» и «Мерседес».

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