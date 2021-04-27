Воронеж, , 11:48 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 165 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 апреля в региональном оперативном штабе. За предыдущие сутки, 26 апреля, сообщалось о 168 новых случаях.

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Число выздоровевших за сутки стабильно превышает число новых пациентов — за последние 24 часа выписаны после коронавируса 186 пациентов. В то же время скончались ещё девять ковид-пациентов.

Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 80 097 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 75 405 человек. Число жертв коронавируса достигло 3 205 человек.