Абакан, , 11:48 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в правительстве республики.

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Всего в регионе с 1 января 2021 года выявлено 4748 носителей коронавируса, выздоровели 4362 человека.

В настоящее время в стационарах лечатся 179 пациентов с COVID-19, в том числе 21 — в тяжёлом состоянии. Семь человек — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Хакасии было подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом, выздоровели десять человек.

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