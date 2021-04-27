Казань, , 12:07 — REGNUM В Татарии по состоянию на 27 апреля подтверждено 20 344 случая заражения коронавирусом. За сутки заболели еще 34 жителя, днем ранее — 38 человек. Выздоровели за все время 17 412 пациентов, за сутки выписались 29 человек. Всего произошло 458 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Новыми жертвами за сутки стали три человека. Активными больными на сегодняшний день остаются 2474 пациента.

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Госпитализация из числа новых заболевших потребовалась 15 жителям, 19 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили восемь носителей вируса, четверо проживает в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала пандемии выявили 4 779 425 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки от коронавирусной инфекции умерли 392 человека, выздоровели 8039 ковид-пациентов.

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