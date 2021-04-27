Душанбе, , 11:51 — REGNUM Наращивание западными странами своих коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе является одной из главных угроз для стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 27 апреля заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе очередного заседания Совета министров обороны ОДКБ, которое состоялось в Душанбе.

«Главой белорусской военной делегации было отмечено, что основными источниками угроз для государств — членов Организации являются: деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе», — говорится в сообщении пресс-службы минобороны республики.

Также глава белорусского военного ведомства назвал в числе самых главных для ОДКБ угроз неразрешенные вооруженные конфликты, в первую очередь — в Сирии и Афганистане, и сохраняющийся высокий уровень международного терроризма и религиозного экстремизма.

Кроме того, Хренин указал на наиболее характерные для Восточно-европейского региона актуальные проблемы, включая развязывание масштабной информационной войны, деструктивную деятельность западных стран по дестабилизации и расшатыванию ситуации на пространстве бывшего СССР, неурегулированные конфликты и «цветные» революции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и Таджикистан начнут создание объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО).