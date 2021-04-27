Брест, Белоруссия, , 11:47 — REGNUM Суд в Белоруссии признал экстремистским телеграм-канал «Барановичи-97%» и постановил его заблокировать. Об этом 27 апреля сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.

Отмечается, что по поручению прокуратуры территориальные органы внутренних дел направили в суд иск о признании телеграм-канала «Барановичи-97%» экстремистским.

«Суд Ленинского района Бреста удовлетворил такое заявление, решение подлежит немедленному исполнению», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Национального собрания Белоруссии в начале апреля приняла в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму». Так, после вступления поправок в силу существенно расширится толкование экстремизма, станет попроще и быстрее привлекать граждан к уголовной ответственности за экстремизм.

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