Самара, , 11:54 — REGNUM Женщину обвинили в распространении порнографических материалов в Самарской области. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с мая по август 2011 года фигурантка уголовного дела занималась изготовлением и распространением через интернет видеозаписей и фотографий с порнографическими изображениями своей дочери 2006 года рождения.

По данному факту в отношении 33-летней жительницы Безенчукского района было возбуждено уголовное дело по признакам изготовления и оборота материалов с порнографическими изображениями детей. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Самары заподозрили в склонении подростка к употреблению наркотиков.