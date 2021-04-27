Москва, , 11:48 — REGNUM Спрос на автомобили сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) китайских марок увеличился на российском авторынке в марте 2021 года на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

Так, в прошлом месяце в России был продан 7351 кроссовер и внедорожник китайских брендов.

Среди проданных в марте 2021 года на авторынке России китайских автомобилей сегмента SUV лидирует Chery Tiggo. Продажи этого кроссовера выросли на 250%, до 2505 экземпляров.

Также в прошлом месяце было продано на российском авторынке 906 автомобилей Haval F7 (+37%) и 757 моделей Haval F7x, а также 749 машин Geely Coolray (+792%) и 619 кроссоверов Geely Atlas (-7,5%).

Напомним, в Москве в марте 2021 года было продано 11 009 новых автомобилей сегмента SUV — на 26% меньше по сравнению с мартом 2020.

Читайте также: Обнародован рендер кроссовера «ЗИЛ»