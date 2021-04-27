Ставрополь, , 11:46 — REGNUM В Ставропольском крае день поминовения усопших — Радоница, выпадающий в 2021 году на 11 апреля, будет выходным днем. Такое решение принял губернатор края Владимир Владимиров.

Он напомнил ставропольчанам, что краевой закон о том, что Радоница на Ставрополье будет выходным, принят еще в 2016 году.

«По этому поводу принят краевой закон, он по-прежнему действует. Считаю это правильным. В этом году Радоница выпадает на 11 мая. И значит, этот день на Ставрополье будет нерабочим», — написал 27 апреля глава региона в своем Instagram.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о длинных выходных на майские праздники. Жители России будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. На Ставрополье с учетом Радоницы выходными будут 11 дней.