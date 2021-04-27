Сеул, , 11:56 — REGNUM Правительство Южной Кореи приветствовало совместное заявление лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), принятое 24 апреля по итогам состоявшегося в Джакарте (Индонезии) саммита. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, документ, который приняли лидеры стран АСЕАН, заложит основу для восстановления демократии, стабильности и мира в Мьянме.

Правительство Южной Кореи также призывает прекратить насилие в отношении участников демонстраций, освободить политических заключённых, включая государственного советника Аунг Сан Су Чжи, и надеется на то, что специальный посланник АСЕАН сможет как можно скорее посетить Мьянму.

Отметим, что в документе содержится призыв к немедленному прекращению насилия в Мьянме, проявлению всеми сторонами максимальной сдержанности, поиск решения проблемы посредством конструктивного диалога.