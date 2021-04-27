Москва, , 11:46 — REGNUM За последние сутки в Москве выявлено 2098 случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 апреля в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 2098 новых случаев заражения, госпитализировано 1060 человек, скончались 58 пациентов», — рассказали в штабе.

Также за сутки московские врачи выписали по выздоровлению 1423 ковид-пациента. Всего в Москве победили болезнь более 985,7 тыс. человек.

В штабе напомнили, что жителям столицы с симптомами ОРВИ лучше остаться дома и вызвать врача.