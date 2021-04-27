Санкт-Петербург, 27 апреля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава петербургской организации «Единой России» Вячеслав Макаров подал документы для участия в праймериз в Государственную Думу по спискам своей партии от Санкт-Петербурга.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров на трибуне Заксобрания

Это официально подтвердили 27 апреля в пресс-службе спикера Заксобрания.

В 2020 году Макаров подчеркивал, что на выборах в сентябре намерен баллотироваться исключительно в ЗакС Петербурга, но не в Государственную думу.

Однако 25 марта 2021 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что интересы Северной столицы в Госдуме нового созыва должен представлять политический тяжеловес, политик с большим опытом. В этой роли он видит Вячеслава Макарова.

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Через месяц, 20 апреля, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поддержал предложение об участии спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова в выборах нового состава Государственной думы в качестве кандидата.

«Вячеслав Серафимович идет в Госдуму и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации», — заявил Андрей Турчак в интервью «Фонтанке».