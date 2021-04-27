Москва, , 11:50 — REGNUM Дополнительные каникулы будут предусмотрены для студентов российских вузов в период с 1 по 10 мая. Соответствующий приказ готовит Минобрнауки РФ, сообщил 27 апреля замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

Он пояснил, что формулировка пока уточняется, но скорее всего во время нерабочих дней, как и весной 2020 года, объявят дополнительные каникулы. Детали будут ясны из приказов ректоров и новых графиков учебного процесса.

«Приказ готовится, там будет всё чётко расписано», — сказал Афанасьев ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля российский президент Владимир Путин объявил о дополнительных нерабочих днях в мае. С учётом майских праздников жители России будут отдыхать десять дней подряд.

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