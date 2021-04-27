Стокгольм, , 11:47 — REGNUM 26 апреля в ходе слушаний в конституционном комитете Риксдага с участием премьер-министра Швеции Стефана Лёвена выяснилось, что на протяжении более года у Швеции не было какой-либо официально установленной стратегии по борьбе с пандемией коронавируса. Как отметил в своей статье политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон, данный факт окажет существенное влияние на принятие итогового заключения конституционного комитета.

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В апреле прошлого года на сайте правительства Швеции была опубликована «стратегия по борьбе с пандемией». Однако этому не предшествовало какое-либо официальное решение правительства. Когда премьер-министра Стефана Лёвена спросили об этом во время слушаний 26 апреля, он ответил, что он заранее ознакомился с так называемой стратегией и одобрил ее, а правительство принимать каких-либо специальных решений не стало.

«Отсутствие официального решения правительства может иметь решающее значение для того, решит ли конституционный комитет раскритиковать действия правительства во время пандемии коронавируса», — ответил Кнутсон.