Пермь, , 11:39 — REGNUM В Перми с начала 2021 года автоинспекторы задержали более 1 тыс. пьяных водителей. На дорогах регулярно проводятся профилактические рейды, направленные на выявление граждан, которые позволяют себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает министерство территориальной безопасности.

Почти за четыре месяца в столице региона выявлено 200 пьяных водителей-рецидивистов (20% от общего числа выявленных автовладельцев с признаками опьянения).

По официальным данным, по вине нетрезвых водителей в Перми совершено 60 дорожно-транспортных происшествий. В результате таких аварий один человек погиб, а 15 получили травмы.

В министерстве территориальной безопасности считают, что обеспечить безопасность на дороге можно сообща, и призывают население звонить в полк ДПС и информировать о замеченных случаях пьяной езды.

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