Стокгольм, , 11:39 — REGNUM Уже в июне первые дозы российской вакцины «Спутник V» могут быть доставлены в Швецию. Однако российская вакцина вызывает у многих подозрение. Поэтому европейские инспекторы сейчас находятся в России, чтобы проверить правильность данных, публикуемых российскими производителями. Об этом вечером 26 апреля в интервью телеканалу SVT заявил координатор по вакцинам Ричард Бергстрём.

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«Речь идет об инспекторах из трех разных стран. Это часть процесса утверждения. Не только, чтобы проверить производство, но и клинические испытания тоже», — заявил Бергстрём.

Если российская вакцина «Спутник V» будет одобрена, она сможет прибыть в Швецию уже в июне, когда, по словам Бергстрёма, будет составлено соглашение.

Инспекторы, поведал Бергстрём, находятся в России от имени Европейского агентства по лекарственным средствам.