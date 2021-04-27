Москва, 27 апреля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Студентов российских вузов отпустят на отдых с 1 по 10 мая включительно, и эта мера будет определяться приказом ректора. Об этом ТАСС заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Студенты

«Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса», — сказал Афанасьев.

По его словам, на данный момент соответствующий приказ готовится и в нём «будет всё чётко расписано».