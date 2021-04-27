Кострома, , 11:50 — REGNUM В Костромской области празднование Дня Победы пройдёт с ограничениями. План мероприятий опубликовала администрация региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цветы на гранитных плитах с именами погибших солдат в Костроме © Наталья Диева

Главное событие 9 мая — шествие «Бессмертного полка» отменено. Вместо этого костромичам предлагают почтить память родственников — участников событий Великой Отечественной войны в социальных сетях.

«Каждый может разместить в социальных сетях фотографии и истории родных и близких. Важно снабдить эту информацию уникальными хэштегами #ЗапишиДедавПолк, #СтройБессмертногоПолка и #МойПолк. Все истории попадут в праздничную ленту трансляции на официальном сайте «Бессмертного полка». Фотографии участников событий Великой Отечественной войны можно выставить в окнах. Многие люди звонили и говорили мне, что пойдут гулять с портретами родственников 9 мая», — рассказала координатор «Бессмертного полка» в Костроме Анна Маркова.

Вместо парада в День Победы в Костроме пройдёт акция «Парад у дома ветерана». Во время нее военные, оркестр государственной филармонии и творческие коллективы региона споют и промаршируют под окнами ветеранов. Таким образом планируется поздравить 11 ветеранов, проживающих в областном центре. В целях безопасности пожилых людей попросят не выходить из квартир и наблюдать за действом с балконов.

Кроме этого, 9 мая в Костроме пройдут очные акции «Венок Победы», «Вахта Памяти», церемонии возложения цветов к памятникам. Потоки жителей, желающих возложить цветы к мемориалу Вечный огонь и монументу Славы на площади Мира, будут разобщены.

Напомним, решение отменить шествие бессмертного полка и продлить самоизоляцию пенсионеров до 28 апреля в Костромской области приняли на заседании оперативного штаба 23 апреля. Участники штаба решили, что вплоть до 9 мая 2021 года в области стоит продлить запрет на публичные мероприятия с численностью участников более 10 человек и ограничить спортивные, развлекательные и зрелищные события 50 участниками. В 2020 году акция «Бессмертный полк» в очном формате также была отменена.

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