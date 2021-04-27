Москва, 27 апреля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2020 году снизилась до 71,5 года против 73,34 года в 2019 году. Об этом говорится в отчёте Минздрава РФ.

Цитата из х∕ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Вымирающая деревня

В Минздраве сообщили о негативных демографических тенденциях, которые наблюдаются по итогам прошедшего года. Так, с пандемией нового коронавируса связана избыточная смертность. Она стала одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения.

«71,5 года [составила] ожидаемая продолжительность жизни (снижение на 1,84 по сравнению с 2019 годом — 73,34 года», — указано в отчёте.

При этом за 2020 год показатель общей смертности вырос на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Если в 2019 году он составлял 12,3 на 1 тыс. человек, то в 2020 году составил 14,5 на 1 тыс. человек.

В министерстве напомнили о планах обеспечить к 2030 году повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.