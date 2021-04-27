27 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Если Варшава и намеревалась выровнять позиции членов Вышеградской группы по антироссийскому знаменателю, то это бесперспективно. Или на самом деле речь о другом, и Польша, напротив, в отношении России готовится к другому, ради чего решила провести консультации с партнерами по «четверке»?

Станислав Стремидловский, , 12:07 — REGNUM



Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министры стран, входящих в Вышеградскую группу (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), по инициативе Варшавы провели онлайн-совещание, на котором было принято заявление в поддержку Праги в ее конфликте с Москвой. В нём говорится, что премьеры выражают «полную солидарность» с Чехией «в связи с деятельностью агентов российской военной разведки, приведшей к взрыву на складе боеприпасов в Врбетицах в 2014 году». Они «осуждают» этот акт, а также «несоразмерные меры, принятые Россией в ответ на полностью оправданное решение Чехии о высылке 18 российских разведчиков с ее территории», утверждая также, что не позволят «разделить Европу». Но этого ли хотела Прага и какие цели на самом деле преследовала Варшава?

За несколько дней до совещания лидеров Вышеградской четверки чешский портал Aktuálně заявил, что Чехия может вступить «в следующий раунд дипломатической войны» с Россией в случае предоставления «европейской поддержки». Однако, сообщало издание, пока Прага получила только словесную помощь от верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Без «ощутимой поддержки Брюсселя и отдельных государств-членов у нас нет надежды на успех в игре с Россией», пока «все солидарны с Чехией, но лишь на словах», хотя «сейчас, возможно, всё начинает меняться к лучшему», заключил портал. На сегодня это выглядит слишком оптимистичным утверждением. Массированной высылки российских дипломатов в связи с конфликтом между Прагой и Москвой не произошло, к действиям такого типа, предпринятым Чехией, Польшей и Словакией, присоединилась только Румыния (при этом Бухарест опровергает участие в какой-либо «кампании»). Заявление премьеров Вышеградской группы тоже нельзя назвать значительным успехом Праги, поскольку оно выглядит декларативным.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Doležal Michal © 420on.cz

Ведь каждая из стран «четверки» по-своему ведет дела с Россией: от последовательно враждебной политики Польши до системно конструктивной политики Венгрии, в промежутке между которыми колеблются Словакия и Чехия. Некоторые польские эксперты поэтому не уверены, что Прага не сдаст назад и не начнет восстанавливать отношения с Москвой. Как подчеркнул в эфире польской католической радиостанции Radio Maryja политолог Марчин Адамчик, у нынешнего скандала есть «оборотная сторона медали», так как «чешское правительство, зная об этом (якобы причастности России к взрыву на складах в Врбетицах — С.С.), ранее решило договориться с Москвой о закупке вакцин против коронавируса». По словам Адамчика, «мы не можем быть уверены, в каком направлении развернется чешская политика в отношении России. Правительство Чехии обратилось к союзникам по НАТО с призывом проявить солидарность. С другой стороны, у чехов (в отличие от нас) нет конфликта интересов с Москвой, и мы не можем ожидать, что нынешние изменения чешской политики окажутся постоянными».

Очевидно, что это понимают правительство и МИД Польши. Поэтому для Варшавы созванное по его инициативе совещание премьеров Вышеградской группы, судя по всему, имело иное измерение. Польские политики и эксперты пытаются заручиться поддержкой хоть каких-то стран — членов ЕС, чтобы минимизировать ущерб от новой политики администрации президента США Джо Байдена. Варшаву беспокоит то, что Вашингтон выходит на диалог с Россией в стилистике «старой холодной войны», когда лидеры двух стран будут проводить консультации не только по темам разоружения или климатическим изменениям, но и начнут договариваться о решениях сложных региональных проблем, например «украинского вопроса», а может быть, даже установят сферы влияния. Однако есть ли у Вышеградской группы желание попробовать вмешаться в американо-российский диалог? Ее потенциал всё-таки связан с Евросоюзом. Поэтому когда экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявляет, что у «четверки» есть «друзья», которые, правда, «не входят в ЕС» — США, Великобритания, Канада и Украина — это выглядит аномалией.

Встреча лидеров Вишеградской группы в Праге, 2015 год P. Tracz

О какой «европейской поддержке» может идти речь тогда? Вышеградская группа выглядит в таком случае объектом политических манипуляций со стороны внешних центров, что будет провоцировать недоверие и скепсис к ней со стороны Брюсселя и Западной Европы. Кстати, еще один любопытный нюанс заключается в том, что с предложением созыва совещания премьеров «четверки» выступила не Чехия, хотя кому, как не Праге бы призвать к солидарности, а Польша. С такой «координацией» есть основания подозревать, что спустя какое-то время чешский премьер Андрей Бабиш, ныне «ястреб» в отношении России, внезапно согласится с настаивающим на диалоге с Москвой президентом Милошем Земаном и снова перевернет шахматную политическую доску. Так что если Варшава намеревается выровнять позиции членов Вышеградской группы по антироссийскому знаменателю, то это бесперспективно. Или на самом деле речь о другом, и Польша, напротив, в отношении России готовится к другому, ради чего решила провести консультации с партнерами по «четверке»? В сегодняшней ситуации, когда мировые державы оказываются способными удивлять неожиданными решениями, возможно всё.