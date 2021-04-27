Москва, , 12:03 — REGNUM Учебники по истории, которые сегодня используются в российских школах, не содержат ошибок и искажений, на которые президент Владимир Путин указал в своём послании Федеральному собранию. Об этом сообщает 27 апреля пресс-служба Минпросвещения РФ.

«Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в настоящее время в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства», — отметили в министерстве.

Вместе с тем, как сообщало ИА REGNUM, по учебнику, крайне слабо отражающему события Сталинградской битвы, продолжают учить студентов в колледжах.

Напомним, 21 апреля во время выступления перед Федеральным собранием глава государства посетовал на низкое качество материала в некоторых учебниках по истории. Например, авторы могут опустить ключевые события Великой Отечественной войны, пояснил он.

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