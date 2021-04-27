Саратов, , 11:55 — REGNUM В Саратове в этом году в рамках реализации нацпроекта «Демография» будет построено пять детских садов, рассчитанных на 740 мест: два — в Заводском районе, три — в Ленинском. Об этом сообщил глава городской администрации Михаил Исаев.

В настоящее время на объектах идет подготовка свайного поля, фундамента, кое-где уже приступили к возведению стен и перекрытий, уточнил градоначальник.

Подрядным организация поручено увеличивать темпы возведения объектов, при этом не в ущерб качеству. Важно закончить основные строительные мероприятия летом, чтобы отделка проходила в благоприятный период. Новые дошкольные учреждения должны соответствовать самым высоким стандартам, отметил Исаев.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году по нацпроекту «Демография» в Саратовской области запланировано строительство 9 детсадов. Финансирование на эти цели составит свыше 1 млрд рублей, большая часть средств — 993,9 млн рублей федеральные, из областного бюджета — 20,3 млн рублей.

Читайте также: В Саратовской области построят 9 новых детских садов