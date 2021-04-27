Кемерово, 27 апреля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области получил многомиллионный иск от ООО «Торговый Дом Меркурий И К». Ответчиком в споре на 257 млн рублей выступает ООО «Шахта «Грамотеинская». Дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

Иск поступил в суд 22 апреля 2021 года. Сумма исковых требований — 257 128 210,18 рубля. Подробнсти пока не сообщались.

Год назад, в мае 2020 года эта же компания получила крупный иск от АО «Актив капитал». Компания, работающая на рынке ценных бумаг, потребовала выплаты почти 3 млрд рублей. Спор завершился подписанием мирового соглашения.

Шахта учреждена в 2010 году для добычи угля. В ООО в 2020 году работало порядка 900 человек. С 2015 года фирмой владеет кипрская компания «Сирит холдингс лимитед». 11 мая 2021 года арбитраж рассмотрит иск владельца — Cyrith Holdings Limited к шахте и компании «АктивКапитал» о признании недействительным некоего договора новации, детали которого пока неизвестны.

Уставный капитал шахты — свыше 380 млн рублей.