27 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

Вокруг министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа складывается непростая ситуация. The Associated Press связывает это с тем, что главу МИД рассматривают в качестве одного из возможных кандидатов на президентских выборах, которые состоятся в Иране 18 июня. Его считают прозападным политиком, и сейчас, когда в США к власти вернулись демократы, появляется шанс достигнуть согласия по ядерной программе.

Станислав Тарасов, , 11:57 — REGNUM



Мохамммад Джавад Зариф Иван Шилов © ИА REGNUM

Ближний Восток привлекает повышенное внимание не только из-за происходящей там бурной военной деятельности региональных и внешних игроков. Часто эксперты переключается на активную дипломатическую деятельность в регионе, часть из которой носит конфиденциальный характер. Они объясняют это тем, что зачастую расклад сил и интересов, как внутри отдельных стран региона, так и во внешнем контуре, «диктует необходимость проведения неафишируемых переговоров, за которыми проглядываются попытки принятия каких-то решений или создания нетрадиционных альянсов».

Насколько эффективна такая «секретная дипломатия», судить сложно, потому что мировая практика показывает, что открытые дипломатические отношения и переговоры между сторонами, которые могут быть недружественными, более предпочтительны. Так как в случае с тайными сношениями всегда существует риск, что в силу определенных причин и целей одна из сторон, или какая-то третья сила, организует утечку информации, что часто оборачивается прекращением сотрудничества или контактов. Как только такое происходит, внимание экспертов сразу переключается на сущность утечки, динамику ее прохождения, каналы вброса и распространения, изменения характера и частоты. Эта вводная нам необходима для того, чтобы пояснить, что происходит сейчас на иранском направлении, где, по данным западных топ-менеджеров, «утечка» секретных сведений (или то, что относят к категории «секретных сведений) в несколько раз выше, чем в среднем в других странах на Ближнем Востоке».

Первое. В середине февраля нынешнего года в момент подготовки переговоров «шестерки» (Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия) с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) портал Zeitoons опубликовал сообщение о том, что вице-президента Ирана Мухаммед Нехавендиян провел секретную встречу и переговоры с дипломатами из окружения американского президента Джо Байдена. При этом подчеркивалось, что Нехавендиян «только частично информировал об этом министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа», и что это якобы делалось по поручению президента Ирана Хасана Рухани, минуя верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, «с которым Зариф находится в тесном контакте».

Мухаммед Нехавендиян и Хасан Рухани Tasnim News Agency

Наш комментарий: Иран не опроверг эту информацию. Ее подтвердил и израильский телеканал 21, правда, без ссылки на Нехавендияна. По данным канала, американские представители передали информацию Израилю о том, что обсуждают с Ираном возможность ограничений на разработку ядерного оружия.

Второе. 25 апреля на сайте базирующегося в Лондоне телеканала Iran International появилась запись сделанной еще в марте семичасовой беседы Зарифа с журналистом Саидом Лайлазом. Ее основной смысл: МИД Ирана фактически не участвует в разработке внешней политики страны. Основные решения принимаются Хаменеи и Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). По словам Зарифа, убитый американцами в Багдаде в январе 2020 года командующий силами специального назначения КСИР Касем Сулеймани постоянно вмешивался в дипломатические вопросы. Одним из примеров назван визит Сулеймани в Москву в июле 2015 года, через десять дней после подписания в Вене СВПД. Зариф утверждал, что «эта поездка была совершена по инициативе России без какого-либо контроля со стороны министерства иностранных дел Ирана», и что «ее целью было уничтожение СВПД еще на стадии подписания», особенно «активно действовали за неделю до заключения ядерной сделки, так как сближение Ирана и США противоречит российским интересам».

Наш комментарий: официальный представитель МИД Ирана не опроверг факт существования такой записи беседы, но призвал оценивать ее «творчески, не вырывая слова из контекста». И всё же утечка записи беседы вызвала большой скандал в Иране. Бывший вице-президент Мохаммад Али Абтахи сравнил публикацию аудиозаписи с кражей Израилем ядерных документов из Ирана три года назад. Критический залп пришелся и на Зарифа. Так, депутат иранского парламента Али Хезриян назвал заявления министра «аналитической отсталостью», предупредил, что «его политическая карьера закончилась». В тоже время источники в МИД России утверждают, что российская делегация была нацелена на успех переговоров по СВПД, несмотря на разногласия с США и странами Европы по Украине. При этом Смоленская площадь предупредила, чтобы «иранские коллеги сами не запутались в создаваемых ими дипломатических кружевах».

Третье. 26 апреля The New York Times со ссылкой на главу МИД Ирана написала, что Джон Керри в бытность госсекретарем США «сливал» информацию Зарифу об атаках Израиля на иранские позиции в Сирии «по меньшей мере 200 раз». В этой связи сенатор Марша Блэкборн заявила, что «это нечто, заслуживающее сенатского расследования», и «если это будет доказано, господину Керри стоит задуматься об отставке». Сам Керри, занимающий в настоящее время пост посланника президента США по вопросам изменения климата, опроверг эту информацию, заявив, что «обвинения — ложь, этого никогда не случилось — ни в тот период, когда я был госсекретарем, ни после». Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки отказалась комментировать ситуацию. По ее словам, «всё это — полученные предположительно в результате утечки материалы, я не могу говорить об их подлинности, не могу говорить о мотивах, которые могут стоять за их распространением».

Джон Керри U.S. Navy

Наш комментарий: в то же время за этим вбросом скрывается интрига. Бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер со ссылкой на слухи, которые циркулировали в том числе в израильской прессе, утверждает, что «Зарифа связывают дружеские отношения с Керри», хотя глава МИД Ирана официально опровергал сообщения о том, что его сын был шафером на свадьбе дочери Керри Ванессы и американца иранского происхождения Брайана Нахеда.

Четвертое. 26 апреля сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин со ссылкой на «многочисленные иракские источники» в публикации на сайте 19fortyfive.com сообщил, что Зариф во время недавнего визита в Багдад провел секретную встречу с главой ЦРУ США Уильямом Бернсом, которая состоялась «в частном доме министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна». Они якобы обсуждали ситуацию вокруг СВПД. Американская администрация отказывается пояснить, соответствуют ли эти сведения действительности. По словам Псаки, «такой запрос нужно переадресовать ЦРУ». Лэнгли, установив контакт с Рубиным, опровергло эти слухи. По сообщению иранского агентства «Тасним», Бернс «покинул Багдад несколько дней назад, его присутствие в Багдаде не совпало с присутствием Зарифа».

Наш комментарий: Зариф действительно прибыл в Багдад 26 апреля, где его принял Хусейн. Недавние события в регионе и предположения о возможном посредничестве Ирака между Ираном и Саудовской Аравией сделал этот визит «более чувствительным». Согласно заявлению министерства иностранных дел Ирака, на встрече обсуждались двусторонние отношения, а также региональные события. Во время совместной пресс-конференции Хусейн подчеркнул, что «в интересах Ирака работать с Ираном для достижения стабильности в регионе». В тоже время он оставил интригу, заявив о посреднических усилиях Багдада в диалоге между Тегераном и Вашингтоном, выразив обеспокоенность тем, что напряженность между Ираном и США может оказать виляние на Ирак. Других деталей не приводилось.

Выводы. Вокруг Зарифа складывается сложная ситуация. The Associated Press связывает это с тем, что главу МИД рассматривают в качестве одного из возможных кандидатов на президентских выборах. Они состоятся в Иране 18 июня. Предположительно, источником информационных вбросов могут быть круги, близкие к КСИР, которые не заинтересованы в победе Зарифа, которого считают прозападным политиком. Сейчас, когда в США к власти вернулись демократы, появляется шанс достигнуть согласия по ядерной программе. Чтобы сорвать этот процесс, организуются мероприятия, демонстрирующие в основном внутрииранские разборки. Сам Зариф в своем Instagram утверждал, что «не желает баллотироваться на пост президента из-за постоянного давления, притеснений, клеветы и угроз». Но в Иране всё быстро меняется, и что-то важное еще впереди.