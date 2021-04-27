Москва, , 10:53 — REGNUM В более чем трети городов России программа льготной ипотеки на новостройки уже исчерпала себя. К такому выводу пришли аналитики портала недвижимости «Циан».

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По данным специалистов, которые проанализировали и сравнили ставки по жилищным кредитам накануне старта программы льготной ипотеки и на сегодняшний день, «в девяти из 24 российских городов льготная ипотека уже не работает — экономия сошла на нет из-за роста цен в течение года».

Так, например, в Москве те, кто взял кредит на приобретение жилья в 2020 году по более высокой ставке на 20 лет, переплатят столько же, сколько и те, кто покупает жильё сейчас по льготной ипотеке.

Эксперты поясняют, что выгоду от господдержки нивелировал рост цен на жильё. Так произошло в частности в Перми, Казани, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. В столице недвижимость подорожала на 20%. А в Санкт-Петербурге льготная ипотека позволяет сэкономить всего 1% от общей переплаты за 20 лет.

«Сложная ситуация наступит сразу после отмены льготного ипотечного кредитования. В данном случае цены останутся прежними, зато переплата увеличится значительно», — подчёркивают эксперты.

При этом кардинального разворота в динамике цен специалисты пока не ожидают, так как снижение цен в отдельных проектах в эпоху эскроу-счетов трудно реализовать. По их мнению, снижение цен в целом по рынку возможно только при существенном росте объёма нового предложения.

Как сообщало иа, программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом минимум 15% на покупку жилья в новостройках была принята в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Этой программой можно воспользоваться для приобретения нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

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Планировалось, что эта льгота будет действовать до 1 ноября 2020 года, но позднее её решили продлить до 1 июля 2021 года.

По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, продлить программу льготной ипотеки в России в качестве антикризисной меры можно было бы в тех регионах страны, где спрос на жильё ещё не восстановился. Всего она назвала 24 таких субъекта РФ. При этом, по словам Набиуллиной, в большинстве регионов от льготной ипотеки нужно отказываться уже с июля 2021 года, потому что эффект от этой меры уже «стал негативным с точки зрения доступности жилья».

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