Орландо, США, , 10:53 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:103.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шрёдер, записавший на свой счёт 21 очко.

В составе «Орландо» наибольшую результативность показал форвард Чума Океке, набравший 18 очков.

На сегодняшний день «Лейкерс» занимают восьмое место в турнирной таблице НБА. «Орландо» идёт на 28-м месте.

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