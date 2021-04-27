Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Starwood Customs представило версию гибридной модели Toyota Prius для охоты. Снимки с моделью размещены на сайте компании.

Версия Toyota Prius для охотников Пресс-служба Starwood Customs

У модели был сильно изменён кузов и переработана ходовая часть. Версия получила название Predator Prius. От обычной модели новинка отличается модернизированной кормой. Также у автомобиля теперь нет багажника — на его месте установлена открытая площадка со скамейкой и ограждением. Здесь имеются специальные упоры для стрельбы и чехлы для ружей.

Спереди Predator Prius автопроизводитель установил силовой бампер с «кенгурятником» и лебедкой. На капоте закреплена массивная решётка для перевозки добычи. Кроме того на крыше автомобиля есть ещё один багажник с запасным колесом. Над лобовым стеклом установлена небольшая полоска дополнительного диодного освещения.

Ранее компания Toyota зарегистрировала в России кроссовер Venza нового поколения, который по своей сути является разновидностью модели Harrier. Изготовлено авто на платформе TNGA (GA-K).

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