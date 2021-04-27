Оренбург, , 10:52 — REGNUM В Оренбурге начали наносить дорожную разметку лакокрасочными материалами. Закуплено 10 тонн краски, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы выполняет МБУ «Центр организации дорожного движения города Оренбурга». Мероприятия по нанесению разметки краской будут выполняться до конца октября.

С 1 августа до 30 сентября на 61 участке дорог, отремонтированных в 2021 году в рамках нацпроекта, нанесут разметку термопластиком. В настоящее время идет подготовка аукционной документации.

Кроме того, в период с мая по июль в мае подрядчик в рамках гарантийных обязательств устранит выявленные дефекты термопластиковой разметки, нанесенной в 2020 году на 24-х участках дорог.