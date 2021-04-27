27 апреля 2021 | Время чтения 14 мин

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ответил на вопросы ИА REGNUM о сельском хозяйстве региона, реставрации памятников истории и культуры, «Вотчине Дела Мороза» в Великом Устюге, экологической ситуации в Череповце и о черной икре.

Владимир Станулевич, , 11:58 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ответил на вопросы ИА REGNUM:

На Петербургском экономическом форуме-2019 © Пресс-служба губернатора Вологодской области

Владимир Станулевич: Вологда всегда славилась молочной продукцией. С 2021 года обязательна маркировка молочной продукции, фермеры возмущаются. Не приведет ли маркировка, на которую нужны минимум сотни тысяч, к разорению мелких фермеров?

Олег Кувшинников: Вы абсолютно правы. Вологодская область исторически была молочным регионом и известна качеством своей молочной продукции по всему миру. Это одна из базовых отраслей нашего сельского хозяйства, поэтому ее развитию и поддержке мы уделяем особое внимание.

Согласно постановлению правительства страны, мы проводим работу по подготовке нашей молочной промышленности к внедрению маркировки готовой продукции. Эта норма будет внедряться в течение трех лет, постепенно для разных видов продукции. Во время добровольного режима государственная информационная система мониторинга сведений о передвижении маркированных товаров предоставляет коды бесплатно, но уже с 1 июня один такой код будет стоить около 50 копеек.

Согласно правилам, производителям молочной продукции для маркировки предлагаются три варианта нанесения кодов: прямое нанесение на производственной линии, с помощью этикеток или нанесение в типографии непосредственно при производстве упаковки. Во избежание дополнительных затрат Минпромторг и Минсельзоз рекомендуют крупным производителям использовать типографский способ, а небольшим предприятиям и фермерам будет удобнее воспользоваться малозатратным методом этикетирования.

Учитывая большую социальную значимость молочной продукции, на федеральном уровне прорабатывается вопрос оказания мер государственной поддержки производителям. Но в Вологодской области мы решили не ждать и на региональном уровне разработали дополнительные инструменты поддержки. По инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области мы на 20% увеличили субсидию аграриям на производство 1 тонны молока. Раньше она составляла 1409 рублей. А теперь поднята до уровня 1792 рубля. По предварительным расчетам, увеличение базовой ставки потребует дополнительного выделения из регионального бюджета около 215 миллионов рублей. Но мы готовы к этим расходам, поскольку понимаем, как важно поддержать наших аграриев в условиях нестабильных цен на ГСМ и корма.

Открытие детского сада © Пресс-служба губернатора Вологодской области

Владимир Станулевич: В Вологодской области, пожалуй, больше памятников истории и культуры, чем в других регионах Русского Севера. Как идет реставрация памятников истории и культуры регионального значения — сколько средств выделяется, сколько объектов реставрируется, какие памятники спасены?

Олег Кувшинников: На территории Вологодской области расположено 834 объекта культурного наследия, 225 их которых имеют статус объектов федерального значения. Среди них имеются великолепные сохранившиеся ансамбли культовых памятников, связанные с духовной жизнью наших предков и именами великих правителей Русского государства, многочисленные объекты деревянного зодчества, включая уникальные образцы дворянских усадеб. Это величественные храмы-корабли, построенные на средства купцов и первооткрывателей сибирских земель и русской Америки, стоящие на берегах реки Сухоны, выделенные в отдельный архитектурный стиль «тотемское барокко».

У нас сразу три исторических поселения федерального значения — это города Великий Устюг, Тотьма и Белозерск. История каждого из них насчитывает от восьми с половиной до десяти столетий, уходя своими корнями в начальный период образования российской государственности. Десять исторических поселений регионального значения, включая столицу области — древнюю Вологду, привлекают туристов со всех уголков страны своими необыкновенными видами и архитектурой, хранящими память о славной истории великого Русского Севера.

В 2000 году Ферапонтов монастырь с уникальным храмом, на стенах которого сохранились в полном объеме фрески великого мастера настенной живописи Дионисия, включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выстроенная работа по организации государственной охраны и сохранению памятников истории и культуры получила высокую оценку в рейтинге эффективности регионов в сфере «Культурное наследие», опубликованном Министерством культуры РФ в 2017 году. Вологодская область была включена в «Высшую лигу» регионов России. Из 20 регионов лиги область получила пятое место по итогу расчета рейтинга, основанного на 30 критериях — от выявления нового культурного наследия до количества ресурсов, расходуемых на сохранение объектов культурного наследия.

В 2017 году правительством области утверждена госпрограмма «Наследие Вологодчины». Это первая отдельная региональная государственная программа на Русском Севере, которая обеспечивает необходимый уровень финансирования работ по организации государственной охраны, сохранению объектов культурного наследия и регенерации историко-архитектурной и градостроительной среды исторических поселений области. В 2018 году на первом Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» в номинации «Регионы России» наша программа была отмечена бронзовым дипломом.

Конечно, одной из самых серьезных проблем остается сохраняющаяся высокая степень износа объектов культурного наследия, в том числе находящихся в собственности муниципальных образований. Поэтому я поручил администрациями муниципальных районов на своем уровне разработать и утвердить программы по сохранению объектов культурного наследия. Эта работа сейчас ведется.

Только за прошлый, 2020 год восстановительные работы велись на 80 объектах культурного наследия. Финансирование ремонтно-реставрационных и проектных работ осуществлялось из различных источников, в том числе за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников.

Особое внимание мы уделяем новым мероприятиям, способствующим вовлечению собственников объектов культурного наследия и населения области в проведение работ по сохранению объектов и воссозданию их исторической среды. В рамках этой инициативы мы создаем условия для возможности приобретения объектов культурного наследия в частную собственность на льготных условиях, поддерживаем деятельность волонтерских организаций, а также предоставляем субсидии религиозным организациям на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в их собственности.

С мэром Вологды Сергеем Воропановым © Пресс-служба губернатора Вологодской области

Владимир Станулевич: Вологодская область стала мировым лидером по производству черной икры. В поселке Кадуй производится 20 тонн икры в год, это 60% российской икры. Региональная власть поддерживает это предприятие?

Олег Кувшинников: Флагманы по производству икры в нашем регионе и безусловные лидеры в масштабах всей страны — это рыботоварная фирма «Диана» и «Вологодская осетровая компания», которые расположены в Кадуйском районе Вологодской области. В 2019 г оду предприятиями было произведено рекордное количество пищевой икры — почти 19 тонн. Учитывая непростую ситуацию 2020 года, предприятия произвели чуть меньше — около 15 тонн, но не покинули позицию лидеров в данном направлении.

Безусловно, правительство области оказывает поддержку предприятиям аквакультуры. В 2017 году была запущена региональная госпрограмма, направленная на развитие товарного рыбоводства, которая дала свои результаты. Так, например, объем производства товарной рыбы на территории области с 2017 года вырос почти в восемь раз и составил 1027 тонн, из которых 40% — это доля произведенной товарной рыбы Кадуйскими предприятиями.

Конечно, черная икра — это премиальный продукт. Но благодаря нашим производителям в последние годы он становится таким же брендом нашего региона, как вологодское масло или вологодское кружево. Икра, выращенная на предприятиях Кадуйского района, даже поставляется на Международную космическую станцию и входит в праздничный рацион питания наших космонавтов.

Российский инвестиционный форум © Пресс-служба губернатора Вологодской области

Владимир Станулевич: Дом Деда Мороза в Великом Устюге — удачный проект. В каком направлении вы планируете его развивать?

Олег Кувшинников: Это наш самый успешный туристический проект и пример того, как инвестиции в туризм помогли в развитии целого города и всего района. С каждым годом его популярность только растет, увеличивается количество круглогодичных событийных мероприятий в Вотчине Деда Мороза. Великоустюгский район ежегодно становится лидером области по туристским посещениям в период новогодних и рождественских праздников.

Вместе с тем проект продолжает динамично развиваться. На сегодняшний день разработана стратегия развития проекта, предусматривающая вторую и третью очереди развития Вотчины Деда Мороза. Территория Вотчины увеличена до 150 гектаров, на ней появятся новые объекты туристской инфраструктуры: тематический парк развлечений, аквапарк, центр активного отдыха, объекты размещения и питания.

В настоящее время в рамках работы по разработке нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в том числе с учетом наших предложений разработан инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Великий Устюг — сказочная столица России».

Проектом предусмотрено строительство обеспечивающей инфраструктуры, современной туристской и сопутствующей инфраструктуры, рассчитанной на различные категории туристов, строительство всесезонных туристических комплексов, предоставляющих услуги в сфере различных видов туризма.

Центральный и один из самых красивых объектов на Вотчине — это Дворец Деда Мороза. Но существующий дворец уже не справляется с возрастающими потоками туристов и экскурсантов, поэтому нами принято решение о строительстве нового дворца. Реализация этого проекта позволит значительно увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории Великоустюгского района, повысить уровень комфорта и расширить перечень предоставляемых услуг. Объект призван стать сердцем культурной жизни родины российского Деда Мороза.

Кроме того, Великий Устюг — это не только Дед Мороз. В настоящий момент мы ведем работу по созданию нового бренда «Великий Устюг — город музеев» и его информационному продвижению. Только в ведении Великоустюгского музея-заповедника — 14 объектов показа. Он объединяет более десятка памятников архитектуры федерального значения. Среди них — соборы Успения Пресвятой Богородицы и Прокопия Праведного, Троицкий собор Троице-Гледенского монастыря, церковь Вознесения и другие. С помощью нового бренда планируется привлечь внимание вологжан и гостей региона к богатому историческому наследию Великого Устюга. В этом помогут туроператоры, которые будут знакомить клиентов с турами в город и рассказывать о новых предложениях музейщиков.

Встречи с жителями районов области © Пресс-служба губернатора Вологодской области

Для туристов разработают специальные программы. Речь идет не только о традиционных экскурсиях, но и об интерактивных занятиях, тематических представлениях, мастер-классах по традиционным народным промыслам. Новые музейные предложения будут интересны и взрослым, и детям.

Великий Устюг получит комплексную программу развития, в рамках которой будут созданы максимально комфортные условия для пребывания гостей и туристов на родине Деда Мороза. К июлю нынешнего года будет разработан мастер-план — документ по комплексному территориальному планированию туристско-рекреационного кластера «Великий Устюг — сказочная столица России».

Разработкой мастер-плана займется Санкт-Петербургский проектный институт «Ленгипрогор». Заказчиком выступает областной Туристско-информационный центр. Организация, выигравшая конкурс на создание проекта, имеет большой опыт подобных работ. В частности, ею был разработан проект Олимпийского парка в Сочи.

Цель данного проекта — превратить Великий Устюг в уникальный российский туристский центр круглогодичного действия. Разработка мастер-плана — первый шаг на пути к цели: город получит актуальный действенный инструмент, способный помочь привлечь ресурсы, в том числе средства из федерального бюджета, на строительство объектов инфраструктуры, а также привлечь к участию инвесторов. Мастер-план определит перспективные направления развития туризма на территории кластера и территорию их реализации, включая точки притяжения, локализацию коллективных средств размещения, питания и развлечения зоны объектов вспомогательной и транспортной инфраструктуры.

В план пространственного развития туристской территории войдут Великоустюгский район, город Великий Устюг и Марденгское сельское поселение, на территории которого находится Вотчина Деда Мороза.

Кроме того, реализуются проекты, направленные на решение проблемы транспортной доступности Великоустюгского муниципального района.

ОАО «РЖД» рассматривается вопрос строительства в среднесрочной перспективе новой железнодорожной линии Великий Устюг — Вотчина Деда Мороза для организации приема шести пар поездов в сутки на станцию Великий Устюг с использованием парка «Вотчина Деда Мороза». Буквально на прошлой неделе перешла в федеральную собственность дорога на Великий Устюг, на очереди ввод в эксплуатацию обновленного аэропортового комплекса, который сможет принимать среднемагистральные самолеты напрямую из крупных городов.

Так что ждем вас в Великом Устюге. Приезжайте и сами убедитесь в красоте и гостеприимности Русского Севера.

Проверка хода ремонта дорог области © Пресс-служба губернатора Вологодской области

Владимир Станулевич: Череповец — это не только хорошая металлургия, но и плохая экология. Как власть добивается от Череповецкого металлургического комбината снижения вредных выбросов?

Олег Кувшинников: А вот здесь я с вами соглашусь только частично. Город Череповец — это действительно настоящее промышленное сердце всего Северо-Запада, где расположены основные активы компании «Северсталь» — самой высокоэффективной и технологичной металлургической компании в мире. Конечно, промышленные мощности такого масштаба влекут за собой дополнительную техногенную нагрузку на окружающую среду. Но в последние годы руководством предприятия были приложены колоссальные усилия для сокращения этого негативного воздействия. И сегодня всей байки про серый снег уже давно остались в прошлом.

В настоящий момент в структуре выбросов города 75% составляет оксид углерода, который относится к четвертому (малоопасному) классу опасности. Тем не менее вопросы создания благоприятной окружающей среды и качества атмосферного воздуха города находятся под пристальным вниманием правительства Вологодской области.

В течение 25 последних лет в рамках федеральных, региональных и городских программ ведется реализация большого комплекса инвестиционных мероприятий по снижению антропогенного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения города. Как результат — за данный период выброс загрязняющих веществ в атмосферу в целом по городу уменьшился на 135,6 тысячи тонн, или 32%, а уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился с «очень высокого» до «низкого» индекса загрязнения воздуха.

«Северсталь» ведет работу по снижению выбросов загрязняющих веществ планомерно уже на протяжении многих лет. Наиболее масштабная программа, предусмотренная проектами предельно допустимых выбросов, реализовывалась предприятием с 2004 года. Благодаря ей выбросы загрязняющих веществ предприятия по итогам 2019 года были снижены на 61 000 тонн, в том числе по выбросам пыли более чем на 18 800 тонн. Затраты на реализацию природоохранных мероприятий составили 12,4 млрд руб. Все предусмотренные проектом мероприятия по снижению выбросов в атмосферу выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В последние три года работа по улучшению экологии Череповца стала еще более масштабной. Череповец — участник федерального проекта «Чистый воздух». В рамках проекта к 2025 году необходимо обеспечить кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха не менее чем на 20% совокупного объема выбросов. Ранее в рамках проекта «Северсталь» планировала снизить выбросы на 10,2%, но в 2020 году цель по снижению выбросов была увеличена с учетом высокой социальной ответственности компании. Правительство Вологодской области подписало четырёхстороннее соглашение с Минприроды, Росприроднадзором и «Северсталью» и направило предложения по корректировке мероприятий ФП «Чистый воздух».

В соответствии с предложенными корректировками «Северсталь» обязалась реализовать 16 мероприятий общей стоимостью 10,5 млрд руб. и снизить выбросы на 66,8 тыс. тонн (22,5% от уровня 2017 г.).

На встрече с жителями поселка Суда © Пресс-служба губернатора Вологодской области

В результате в 2018—2019 гг. выбросы ЧерМК были снижены на 22,8 тыс. тонн (7,7% от уровня 2017 г.). Снижение выбросов загрязняющих веществ по итогам 2020 года за счет мероприятий ФП «Чистый воздух» составило порядка 13,1 тыс. тонн (4,4% от уровня 2017 г.). Затраты на реализацию мероприятий ФП Чистый воздух» с начала их реализации, включая 2020 год, составили 6,79 млрд руб.

Таким образом, за счет мероприятий ФП «Чистый воздух» с начала их реализации мы снизили выбросы на более чем 12% (почти 36 тыс. тонн), направив на это 6,8 млрд рублей.

Планомерную программу по снижению воздействия на окружающую среду ПАО «Северсталь» реализует через масштабное экологическое перевооружение основных активов. В течение последних нескольких лет компания реконструирует и вводит в эксплуатацию новые агрегаты с обязательным жесточайшим условием — применением наилучших доступных технологий по снижению выбросов загрязняющих веществ.

Буквально вчера я присутствовал на церемонии ввода в режим горячего опробования Дуговой сталеплавильной печи №1. Не буду погружаться в технические детали, но хочу подчеркнуть, что инновационная конструкция печи позволяет снизить до минимального уровня расход электроэнергии и графитированных электродов при выплавке стали. Таким образом, компания стремится к использованию зеленых технологий в производстве.

Как вы видите, работа по снижению выбросов в городе Череповце ведется просто колоссальная, и она обязательно будет продолжена. Цель — достичь снижения выбросов не менее чем на 20% к 2024 году — будет достигнута.