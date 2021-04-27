Кемерово, , 10:51 — REGNUM В Кемеровскую область к сегодняшнему дню поступило 218 474 дозы вакцины от коронавируса. Это три препарата — 214 854 дозы «ГамКовидВак», 1620 доз «ЭпиВакКорона», 2340 доз «КовиВак».

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Как отметил председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров, чтобы окончательно победить COVID-19, «крайне важно увеличивать темпы вакцинации».

«Только в этом случае мы с вами сможем сформировать коллективный иммунитет и тем самым сохранить жизни кузбассовцев! Необходимо достигнуть коллективного иммунитета к осени, это вопрос нашей общей безопасности, — подчеркнул Петров. — Мобилизованы все силы, созданы максимально удобные условия, чтобы каждый из нас мог поставить прививку».

В парламенте Кемеровской области уточнили, что все майские выходные дни временные прививочные пункты и пункты в поликлиниках будут работать в обычном режиме.