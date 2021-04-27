Москва, 27 апреля 2021, 10:51 — REGNUM Российское судно — трубоукладчик «Академик Черский» начало 27 апреля в территориальных водах Дании вести укладку труб газопровода «Северный поток — 1» («СП-2»). Об этом 27 апреля говорится в сообщении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.
«После успешного прохождения морских испытаний судно «Академик Черский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — отмечается в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия рассматривает строящийся газопровод «Северный поток — 2» с точки зрения энергобезопасности, но не с точки зрения давления на Россию.