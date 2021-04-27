Черкесск, , 10:50 — REGNUM Медучреждения Карачаево-Черкесии в период майских длинных каникул будут работать в праздничном режиме. Для приема пациентов в поликлиниках будет организована работа дежурных, сообщили в минздраве субъекта РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«В Карачаево-Черкесии с 1 по 10 мая поликлиники будут работать в праздничном режиме. В больницах организованы дополнительные дежурные бригады медиков», — приводит слова представителя минздрава РИА «Карачаево-Черкесия».

При этом, несмотря на праздники, продолжится вакцинация. Её будут осуществлять 25 мобильных бригад.

Напомним, президент РФ Владимир Путин принял решение о продлении выходных дней на майские праздники. Жители России будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Решение принято в связи с рекомендациями Роспотребнадзора из-за коронавируса.

Читайте также: Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными