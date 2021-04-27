Омск, , 10:50 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 апреля в областном министерстве здравоохранения.

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За весь период пандемии в Омской области скончались 1379 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 апреля в регионе выявлено 45 566 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 38 726 человек.

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