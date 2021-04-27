Москва, , 10:49 — REGNUM На торгах 26 апреля нефть в моменте нарушала целостность уровня $64 за баррель и двадцатидневной скользящей средней, однако к концу торгов смогла минимизировать внутридневные потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Более того, сегодня, 27 апреля, с утра нефть марки Brent уже вернула потерянные очки, хотя возвращаться за пределы отметки $66 по-прежнему не торопится.

Попыткам развития нисходящей коррекции воспрепятствовали покупатели, которые включились в игру на тестировании важной скользящей средней, и это неплохой технический сигнал.

Последующий отскок был обусловлен уже фундаментальным фактором — ОПЕК+ повысила свой краткосрочный прогноз роста мирового спроса в этом году до 6 млн баррелей в день с мартовской оценки на уровне 5,6 млн баррелей в день.

Эксперты технического комитета дали в основном позитивные комментарии относительно перспектив рынка, но также предупредили и о рисках, сделав акцент на вспышках пандемии в Японии, Индии и Бразилии, которые могут помешать реализации прогнозов роста спроса.

При этом доллар пытается развернуться и слегка дорожает, что ограничивает восходящий потенциал нефтяных фьючерсов, как и ослабление аппетита к риску перед заседанием Федрезерва, статистикой по запасам сырой нефти в Штатах и встречей ОПЕК+.

Так, несмотря на текущий подъем, риск возвращения под 20-DMA сохраняется», — считает эксперт.

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