Киев, , 10:54 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) не ведёт расследование по факту продажи российскому телеканалу СТС прав на сериал «Папик» компанией «Студия «Квартал 95» в обход украинских санкций. Об этом сказано в официальном ответе спецслужбы на запрос информационного агентства «Украинские новости».

«По состоянию на 26.04.2021 следователями органов безопасности уголовное производство по указанному факту не осуществляется», — сказано в документе.

Напомним, телеканал СТС, на который были наложены санкции президентом Украины Владимиром Зеленским, приобрёл права на сериал «Папик». Этот сериал был снят студией «Квартал 95», которой Зеленский руководил до того, как стал президентом.

Отметим, что в офисе президента Украины опровергли информацию о том, что Зеленский получает авторские отчисления за показ сериала в России.

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