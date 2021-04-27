Нур-Султан, , 10:47 — REGNUM В Алма-Ате скончался 19-летний работник строительной компании Бакыт Абдыгали. Об этом 27 апреля сообщает издание InformBuro со ссылкой на трудового инспектора Ануара Толеугали.

Несчастный случай произошел 20 апреля 2021 года на строительном объекте компании «АлматыСтройИнвестФорум». «В результате падения с высоты получил травмы не совместимые с жизнью и скончался в больнице», — сказал инспектор.

В департаменте полиции сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 156 УК Казахстана («Нарушение правил охраны труда»). Кроме того, управление инспекции туда и миграции инициировало проверку.