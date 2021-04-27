Джакарта, 27 апреля 2021, 10:47 — REGNUM ВМС Индонезии работают над планом по подъему подводной лодки Nanggala-402, затонувшей в водах Балийского моря, сообщает Kompas.
Помощник по планированию и бюджету начальника штаба армии контр-адмирал Мухаммед Али заявил, что план нужно тщательно подготовить.
«Мы все еще обсуждаем, как поднять судно с такой глубины», — заявил Мухаммед Али.
По его словам, усилия по подъему подводной лодки также требуют сотрудничества с другими странами, включая Россию, у которой уже есть опыт по подъему подводной лодки «Курск».
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