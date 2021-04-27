Сакский район, , 10:43 — REGNUM Застройка пляжа в селе Витино Сакского района Республики Крым может обернуться уголовным делом в отношении чиновников. Сакский межрайонный прокурор по итогам проверки направил материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении должностных лиц администрации Молочненского сельского поселения по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

По поручению прокуратуры Крыма проведена проверка соблюдения законодательства при благоустройстве пляжных территорий в с. Витино Сакского района. Проверкой было установлено, что в апреле 2017 года между администрацией Молочненского сельского поселения Сакского района и индивидуальным предпринимателем был заключен договор о благоустройстве муниципального пляжа.

С января 2021 года этот предприниматель на расстоянии менее 100 метров от уреза воды Черного моря выполнял работы по устройству монолитных железобетонных плит, на которых в дальнейшем было смонтировано 14 деревянных строений.

«При этом должностные лица местной администрации, достоверно зная о том, что предпринимателем выполняются работы по монтажу строений, не предусмотренных договором, мер, направленных на пресечение незаконного строительства, своевременно не приняли», — уточнили в прокуратуре.

Также установлено, что чиновники проигнорировали ограничение предпринимателем свободного доступа к водному объекту, а также складирование отходов в водоохраной зоне, отсутствие системы отведения ливневых вод.

В адрес главы местной администрации прокурор внес представление, оно находится на рассмотрении.

Ранее жители села Витино возмутились застройкой территории муниципального пляжа. В ситуацию вмешался глава администрации Сакского района, проверку начала межведомственная комиссия. На данный момент строительные работы на пляже приостановлены.