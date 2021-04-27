Москва, , 10:42 — REGNUM Рубль с начала недели (26 и 27 апреля) держится почти без движения курса в районе отметки 75 руб./доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Такая ситуация складывается из-за того, что уравновешены основные факторы воздействия. Укрепление российской валюты, произошедшее на прошлой неделе из-за разрядки ситуации вокруг Донбасса и вокруг Навального, уже «отыграно» ценой.

Остающаяся напряженность в связи с дипломатическими скандалами и санкционной риторикой препятствует росту котировок рубля.

Нефтяные цены также не дают вектор движения, поскольку и они находятся в равновесии несколько дней в районе $65,5 за баррель Brent.

Нейтральны и доллар на мировом рынке, и фондовые индексы, проводящие последние дни без выраженных движений.

Такое спокойствие связано, прежде всего, с ожиданием главного события недели — заседания ФРС США 28 апреля. Оно может внести ясность в дальнейшие намерения регулятора, от которых сильно зависит динамика финансовых рынков.

В неопределённости перед вероятным появлением ориентиров игроки не рискуют делать значимые движения. В течение дня вторника не запланированы существенные события.

Наиболее актуальный диапазон колебаний курса валют на сегодня 74,60 — 75,50 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль нацелен на рост к уровню 74