Сеул, , 10:45 — REGNUM По состоянию на конец марта 2021 года в Южной Корее проживали 1,99 млн иностранцев, что на 9,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства юстиций.

Известно, что численность иностранцев в стране впервые опустилась ниже отметки 2 млн с декабря 2015 года. Показатель продолжает сокращаться на протяжении 16 месяцев подряд (с декабря 2019 года).

Число постоянных иностранцев, имеющих регистрационные карточки, сократилось за год на 12,5%, до 1,1 млн человек, что является самым низким показателем за семь лет.

43,3% иностранцев, проживающих в настоящее время в Южной Корее, приходится на граждан Китая, 10,6% — на граждан Вьетнама, 8,9% — на граждан Таиланда, 7,3% — на граждан США.