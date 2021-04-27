Нальчик, , 10:39 — REGNUM В Кабардино-Балкарию привезли и передали родственникам двоих детей, которые ранее прибыли вместе с группой несовершеннолетних из Сирии. Дальнейшим воспитанием детей будет заниматься бабушка, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Светлана Тлинова.

По ее словам, один из детей 2021 года рождения, второй — 2013-го. В настоящее время оба они после прохождения медобследования в Москве чувствуют себя нормально. Ребятам предстоит пройти программу реабилитации и социализации, после чего они будут учиться в обычной школе.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Минобороны РФ вывез из Сирии группу российских детей из 44 человек. Большинство детей — уроженцы Дагестана или имеют там родственников. В Сирии, после того как остались без родителей, они находились в лагерях беженцев или приютах.

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