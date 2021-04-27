Омск, , 10:39 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки подтверждён 61 случай заражения коронавирусом, в том числе 43 человека лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 апреля в областном минздраве.

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За всё время в Омской области выявлено 45 566 носителей коронавируса. Выздоровели 38 726 омичей. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 96 фамилиями.

Напомним, 26 апреля в регионе было подтверждено 62 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 37 человек.

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