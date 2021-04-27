27 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили призыв турецкой партии Vatan, в соответствии с которым руководство Турции должно предпринять ряд мер, в том числе признать Крым российской территорией.

Оксана Переможенко, , 11:41 — REGNUM Власти Турции должны ответить на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. С таким призывом выступила турецкая партия Vatan на митинге перед посольством США в Анкаре. По мнению демонстрантов, руководство республики должно предпринять ряд мер, в том числе и признать Крым российской территорией. Кроме того, от правительства Турции потребовали взять под полный контроль военные базы Инджирлик и Кюреджик, выслав военных США из страны в течение 15 дней. Представители партии также призвали власти признать независимость Абхазии и Турецкой Республики Северного Кипра и начать дипломатические контакты с РФ, Ираном и Азербайджаном.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели украинского издания «Шарий.net». Были те, кто отметил, что от непризнания Турцией Крыма российским он не перестанет быть российской территорией. Другие отметили, что данное заявление — это своеобразный политический «ход конем».

«Крым, Абхазия, Северный Кипр — вот это замес пошёл…» — отметил Игорь Б.

«Пошла жара…» — добавила Маргарита Д.

«И где-то тихонько заплакал Зеленский», — не без иронии написал Леонид Н.

«Так, началась движуха «сам дурак», кто следующий?» — иронизирует Феликс К.

«Давно пора. Эрдоган недальновидный политик — получил по щам с обеих сторон: и туристам российским опасно ехать в Турцию, и за геноцид перед Америкой отвечать.)))) Придерживался бы правильной политики в отношении Крыма, и было бы ему «гораздо более лучше» (с)», — отметила Елена Р.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Турция никогда не признает Крым российским, поскольку сама имеет на него виды», — считает Василий Г.

«Можно подумать, от их признания или непризнания, Крым перестанет быть русским. Он русский с тех пор, как при правлении Екатерины Великой ее полководцы сделали Крым русским, с 1783 г. И уж туркам это как никому известно, мирный договор сами подписывали», — написал Александр П.

«Крым и так российский, это факт! И то, что турки устроили геноцид армянского народа, это тоже факт!» — отметил Альберт А.

«Давайте уже скорей признавайтесь и Турцию открывайте, а то путёвки горят второй год…» — призвал в свою очередь Владимир П.

«О как! Видать, не хило Байден брякнул про геноцид армян!!! Пуканы взорвало знатно!» — добавил Эдуард С.

«Ну Крым и так это Россия, и вопрос закрыт самими крымчанами (личное исследование, и я ИМ верю), а вот ежели турки признают Аляску российской, то реальная тема! Ну чё, Реджеп, слабо?!» — спросил Максим К.

Крым. Ялта с Аю-Дага Владислав Осипов © ИА REGNUM

«Да, турки, они такие. Видимо, и за это тоже неоднократно моими предками были биты», — добавила Светлана Ф.

«Началось… Цивильный обмен пощечинами. Усаживайтесь поудобнее…» — иронизирует Vladimir K.

«Ну, с политической т. з. очень хороший ход конём», — отметил Олег Б.

«Опаньки, может, это такой договорняк, чтобы кинуть Украину?» — не без иронии спросил Иван Г.

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Напомним, 24 апреля в администрации Белого дома заявили, что президент Соединённых Штатов Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи.