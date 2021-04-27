Варшава, , 10:38 — REGNUM Главное статистическое управление Польши обнародовало данные об уровне безработицы в республике по итогам марта текущего года. Показатель составил 6,4%. Об этом сообщает Polskie Radio.

По данным ведомства, количество безработных, состоящих на учете в польских биржах труда, на конец марта составило 1 миллион 78 тысяч человек, что на 11 тысяч меньше, чем в феврале. В процентном отношении этот показатели в марте по сравнению с февралем снизился на 0,1% — на конец февраля он составлял 6,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец января уровень безработицы в Польше составлял столько же, сколько и на конец февраля — 6,5%, хотя в декабре 2020 года он был на уровне 6,2%.