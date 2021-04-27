Ярославль, 27 апреля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Ярославле могут существенно изменить планировку дороги и тротуара на улице Комсомольской. Об этом на еженедельном общегородском совещании рассказал главный архитектор города Артём Цымбалов.

City-yaroslavl.ru Эскиз реконструкции Комсомольской улицы в Ярославле

«Совместно с департаментом городского хозяйства прорабатываем варианты ремонта улицы Комсомольской на участке от площади Богоявленской, до площади Волкова. Участок в длину составляет порядка 300 метров, включает Торговый переулок. Улица и переулок являются самыми загруженными участками улично-дорожной сети города. В час пик здесь одновременно находится максимальное количество пешеходов и транзитного транспорта. В одном Торговом переулке в среднем каждые 2 минуты прибывает 1 единица общественного транспорта», — рассказал Артём Цымбалов.

Также он заметил, что улица Комсомольская активно используется для парковки машин — там их оставляют на весь рабочий день.

«Общее количество парковочных мест сегодня составляет 70, способ организации парковки выбран как парковка под углом. Не самый удачный с точки зрения экономии городского пространство, особенно если пространство также остро необходимо и пешеходам. Важно понимать, что в центре Ярославля любое количество бесплатных парковочных мест будет обязательно занято автолюбителями под завязку. Но необходимо правильно оценивать важность свободного квадратного метра пешеходного пространства, поэтому планируется уменьшение парковок вдоль проектируемого участка улицы Комсомольской, а также изменить способ парковки на параллельный, когда автомобиль располагается вдоль тротуара, как наиболее безопасный способ парковки. Одновременно с этим ведётся организация дополнительных парковок на прилегающих территориях, определены две территории в шаговой доступности», — отметил Артём Цымбалов.

Власти планируют убрать ограждения и добавить пешеходные переходы.

«Водитель с пассажирами, покидая своё автотранспортное средство подвергается угрозе выхода на оживлённую проезжую часть. Установленное ограждение с медведями, или как называется в народе «спинки кроватей», на некоторых участках заблокировали доступ к тротуару. Планируется замена сплошного ограждения на отдельно установленные металлические столбики, бордюры. На Комсомольской улице выявлен существенный недостаток пешеходных переходов, на протяжении 300 метров нет ни одного перехода, тогда как на Первомайской их три и все оборудованы светофорами и обозначены зеброй. На пропускной способности это существенно не сказывается, зато сказывается на безопасности», — пояснил архитектор.

На презентации Цымбалов показал, что пешеходные переходы могут появиться у Торгового переулка и напротив Ротонды — также, как на параллельной Первомайской улице. При изменении способа парковки освободится место для расширения тротуара. Там власти планируют поставить скамейки и уличные фонари. Как рассказал директор департамента городского хозяйства, власти планируют реализовать проект уже в этом году.

«Мы с коллегами из архитектуры плотно поработали, предварительно проговаривали вопрос о изменении способа постановки транспортных средств на парковку. С коллегами из ГИБДД проработали именно схему организации дорожного движения и уже совместим приятное с полезным в этом году — будем планировать полностью реализовать этот проект», — добавил в конце выступления директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 8 апреля Владимир Волков оценил нынешний автомобильный трафик на Комсомольской и призвал изменить организацию движения в этой части Ярославля.

Неясным остаётся, что будет с проезжей частью Комсомольской улицы, которая крайне разбита.