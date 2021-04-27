Москва, , 10:35 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, заявившей, что Соединенные Штаты якобы стремится к сокращению напряженности с Россией.

«О да! Мы заметили: США только и делают, что «стремятся к снижению напряженности». И конечно, санкции не единственный инструмент!» — написал Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор добавил, что угрозы для России со стороны США в отношении расширения ограничений еще существуют, такие, например, как регулярная отправка военных судов в Чёрное море или высылка дипломатов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Псаки заявила, что власти Соединенных Штатов заинтересованы в снижении напряженности в отношениях с Россией. При этом, добавила она, Белый дом будет и дальше предпринимать «необходимые действия в ответ на поведение России». Американская администрация работает в данном направлении, резюмировала она.

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