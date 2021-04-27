Ташкент, , 10:34 — REGNUM Запуск низкобюджетной авиакомпании (лоукостера) в Узбекистане ограничивается действующим законодательством республики. Об этом 27 апреля сообщает агентство Kun. uz со ссылкой на представителя авиакомпании Qanot Sharq.

«Если законодательство подтянется, наверное, мы сможем сделать настоящий лоукостер с невозвратными билетами, без питания и багажа», — сказа представитель компании.

По его словам, в настоящее время в компании действует гибридная модель. Руководство Qanot Sharq намерено снизить стоимость билетов за счет оптимизации расходов и повышения мобильности.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2020 года глава Росавиации Александр Нерадько и министр транспорта Узбекистана Эльер Ганиев обсудили возможность создания совместной лоукостер-авиакомпании.

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