Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM В Екатеринбурге направили в суд уголовное дело, возбуждённое против заместителя начальника свердловского бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемому поручили проверить врача в отделении бюро судмедэкспертизы Верх-Исетского района Екатеринбурга. Предполагалось, что медик оказывал немедицинские услуги как индивидуальный предприниматель, используя предоставленные государством помещения без нужных документов.

Замглавы бюро, считают следователи, выпросил у врача 100 тыс. рублей за покровительство в декабре 2020 года. Возбуждено дело по ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновника из Нижневартовска обвинили в получении взятки у подрядчика, занимающегося дорожными работами.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновника из Югры обвиняют в вымогательстве взятки