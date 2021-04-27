Тирасполь, , 10:35 — REGNUM В ходе 203 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 77 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 47 122 человек. Из них победили инфекцию 43 552 человека, в том числе за последние сутки — 247.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1092 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе восемь человек скончались в течение последних суток. Сообщается, что у них были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 391 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 65 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 257 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье в Оперативном штабе по борьбе с пандемией отмечают улучшение эпидемиологической обстановки в стране. Часть открытых ковидных госпиталей решено закрыть.

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