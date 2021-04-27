Элиста, , 10:33 — REGNUM Постоянным представителем Калмыкии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стал Максим Жабин. Соответствующий документ подписал глава республики Бату Хасиков, передаёт ИА REGNUM.

Жабину предстоит провести большую работу по сохранению культурного наследия и укреплению сотрудничества между регионами. Также необходимо провести анализ инвестиционной привлекательности Калмыкии и создать условия для реализации новых проектов в регионе.

Уроженцу Ташкента 42 года. Максим Жабин — выпускник Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. В настоящее время является экспертом общественной организации «Деловая Россия».